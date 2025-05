EXPOSITION DE SCULPTURES ET PEINTURES – MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton, 16 mai 2025 10:00, Fronton.

Haute-Garonne

Début : 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-06-23 12:30:00

2025-05-16

Découvrez les œuvres de Christiane Loubersanes, FLO Loubersanes et Catherine Bonte Navarrot, sculptrices, et Anne Joana, peintre, dans le cadre magnifique du Château de Capdeville.

Toute l’année, la Ville de Fronton vous propose des expositions à la Maison des Vins et du Tourisme (Château de Capdeville). .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69

English :

Discover the works of sculptors Christiane Loubersanes, FLO Loubersanes and Catherine Bonte Navarrot, and painter Anne Joana, in the magnificent setting of Château de Capdeville.

German :

Entdecken Sie die Werke der Bildhauerinnen Christiane Loubersanes, FLO Loubersanes und Catherine Bonte Navarrot sowie der Malerin Anne Joana in der wunderschönen Umgebung des Château de Capdeville.

Italiano :

Scoprite le opere degli scultori Christiane Loubersanes, FLO Loubersanes e Catherine Bonte Navarrot, e della pittrice Anne Joana, nella splendida cornice del Castello di Capdeville.

Espanol :

Descubra las obras de los escultores Christiane Loubersanes, FLO Loubersanes y Catherine Bonte Navarrot, y de la pintora Anne Joana, en el magnífico marco del castillo de Capdeville.

