Exposition de sculptures et photographies dédiée à Marie et André Liotard Beaurières

Exposition de sculptures et photographies dédiée à Marie et André Liotard Beaurières jeudi 7 août 2025.

Exposition de sculptures et photographies dédiée à Marie et André Liotard

Temple de Beaurières Beaurières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 16:00:00

fin : 2025-08-16 18:30:00

Date(s) :

2025-08-07

L’art de la récup… sculptures de Jean-Marie Mouton.

« Ardèche, la Terre en héritage, Sagesse et Savoir-Faire » photographies de Michel Rissoan

.

Temple de Beaurières Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 46 37

English :

L’art de la récup… sculptures by Jean-Marie Mouton.

« Ardèche, la Terre en héritage, Sagesse et Savoir-Faire »: photographs by Michel Rissoan

German :

Die Kunst der Wiederverwertung … Skulpturen von Jean-Marie Mouton.

« Ardèche, la Terre en héritage, Sagesse et Savoir-Faire »: Fotografien von Michel Rissoan

Italiano :

L’arte del recupero… sculture di Jean-Marie Mouton.

« Ardèche, la Terre en héritage, Sagesse et Savoir-Faire »: fotografie di Michel Rissoan

Espanol :

El arte de la recuperación… esculturas de Jean-Marie Mouton.

« Ardèche, la Terre en héritage, Sagesse et Savoir-Faire »: fotografías de Michel Rissoan

L’événement Exposition de sculptures et photographies dédiée à Marie et André Liotard Beaurières a été mis à jour le 2025-08-03 par Office de Tourisme du Pays Diois