Exposition de sculptures et tableaux Gerberoy

Exposition de sculptures et tableaux

20, rue du Logis du Roy Gerberoy Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

2025-09-20

Exposition personnelle de Marc KRASKOWSKI, artiste plasticien installé en Pays de Bray qui travaille avec les matériaux anciens de la région tels les tuiles, briques, ardoises ou morceaux de zinc pour réaliser des sujets tantôt abstraits tantôt figuratifs. C’est une véritable balade au sein de l’histoire architecturale de la Picardie verte et un hommage aux artisans d’autrefois et à la richesse industrielle passée de la région.

Il présente une quarantaine de tableaux et sculptures, dont certains tableaux de sa nouvelle série intitulée « Mouillages » 0 .

20, rue du Logis du Roy Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 64 47 krako.marc@orange.fr

