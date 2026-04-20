Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur. Les Ateliers des Capucins Brest
Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur. Les Ateliers des Capucins Brest samedi 9 mai 2026.
Brest
Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur.
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le 9 mai prochain, dans le cadre de la journée Secours Populaire français Finistère, sera
présentée l’exposition Levraoueg agalon La bibliothèque de cœur .
Cette exposition présente vingt sculptures contant mon parcours de lecteur –
sculpteur. Un hommage à 70 auteurs, qui a nécessité cinq années de travail. Chaque
sculpture est, bien entendu, une évocation de l’auteur et de son œuvre, mais aussi
l’expression du ressenti du lecteur que je suis.
Chaque élément de cet ensemble, chaque sculpture, me demande de trois à six mois
de travail. Durant ce temps de réalisation, je replonge, à chaque fois, dans l’univers de
l’écrivain ou du poète concerné. Un cheminement en bonne compagnie pour
agrémenter les heures de solitude d’atelier.
Les cartels de l’exposition, sont bilingues breton français.
Cependant Levraoueg a-galon ne peut se cantonner à orner des lieux privés. Je
souhaite que ces sculptures aillent à la rencontre des vrais livres, aillent à la
rencontre des poètes et écrivains, des lecteurs ou des futurs lecteurs. Mon travail
n’aura de sens que par ce partage, par ces rencontres. C’est le second temps de mon
projet.
Richard GUÉGUEN
Informations pratiques
Exposition éphémère
Il ne s’agit pas d’exposition vente .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 7 84 16 85 13
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English : Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur.
L’événement Exposition de sculptures Levraoueg a-galon , la bibliothèque de coeur. Brest a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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