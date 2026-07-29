Exposition de sculptures Rue Edmond de Lillers Port-Jérôme-sur-Seine
samedi 5 septembre 2026 · Rue Edmond de Lillers · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Exposition de sculptures
Rue Edmond de Lillers Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les oeuvres du sculpteur A. Triballeau et de l’artiste “textile” G. Verrier dialoguent, 3 autres artistes participent à la conversation … .
Rue Edmond de Lillers Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 03 88 asso.expressions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de sculptures
L’événement Exposition de sculptures Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime)
- Marché Nocturne Place des Hallettes Port-Jérôme-sur-Seine 12 septembre 2026
- Marché Artisanal Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026
- Visite guidée du théâtre, Centre culturel Les 3 Colombiers, Port-Jérôme-sur-Seine 19 septembre 2026