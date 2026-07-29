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AGENDA · Port-Jérôme-sur-Seine

Exposition de sculptures Rue Edmond de Lillers Port-Jérôme-sur-Seine

samedi 5 septembre 2026 · Rue Edmond de Lillers · Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Edmond de Lillers
Adresse
Galerie du Parc
Ville
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Port-Jérôme-sur-Seine

Exposition de sculptures

Rue Edmond de Lillers Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Les oeuvres du sculpteur A. Triballeau et de l’artiste “textile” G. Verrier dialoguent, 3 autres artistes participent à la conversation …   .

Rue Edmond de Lillers Galerie du Parc Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 03 88  asso.expressions@gmail.com

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English : Exposition de sculptures

L’événement Exposition de sculptures Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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