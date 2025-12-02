Exposition de sculptures Valençay

Exposition de sculptures

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-02

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-02

Gérard BROSSET vous invite à découvrir ses sculptures autour de la femme, l’homme, le couple

L’artiste sera présent les samedis 6 et 13 décembre, de 10h à 12h, pour échanger et partager sa passion. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr

English :

Gérard BROSSET invites you to discover his sculptures on the theme of women, men and couples

