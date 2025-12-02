Exposition de sculptures Valençay
Exposition de sculptures Valençay mardi 2 décembre 2025.
Exposition de sculptures
8 Rue Talleyrand Valençay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-02
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-02
Gérard BROSSET vous invite à découvrir ses sculptures autour de la femme, l’homme, le couple
L’artiste sera présent les samedis 6 et 13 décembre, de 10h à 12h, pour échanger et partager sa passion. .
8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 14 38 mediatheque@mairie-valencay.fr
English :
Gérard BROSSET invites you to discover his sculptures on the theme of women, men and couples
L’événement Exposition de sculptures Valençay a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Pays de Valençay