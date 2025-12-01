Exposition de Sébastien Bouisset Éloge du Bois

50 Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-01

Exposition de Sébastien Bouisset, tourneur d’art sur bois

Le bois, matière vivante et noble

Tourneur d’art sur bois, Sébastien Bouisset conçoit dans son atelier des objets qui suscitent l’émotion et mettent en lumière son savoir-faire autant que sa sensibilité à la matière.

Le bois, sa matière fétiche, le guide dans son geste il s’attache à en révéler le veinage, les nœuds et les aspérités, transformant chaque imperfection en source d’inspiration.

Sébastien travaille la matière avec patience et passion, cherchant à en dévoiler les détails les plus intimes et à en offrir une lecture à la fois organique et poétique.

Ses pièces emblématiques, les Totems, incarnent des récits intimes, familiaux ou professionnels, et traduisent sa volonté de faire du bois un langage sculptural à la fois technique, symbolique et profondément sensible.

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 1er décembre au 19 décembre 2025 Entrée libre –

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h. Fermé les mardis, dimanches et jours fériés. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Exhibition by Sébastien Bouisset, woodturner

German :

Ausstellung von Sébastien Bouisset, Kunstdrechsler auf Holz

Italiano :

Mostra di Sébastien Bouisset, tornitore del legno

Espanol :

Exposición de Sébastien Bouisset, tornero de madera

L’événement Exposition de Sébastien Bouisset Éloge du Bois Mamers a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Maine Saosnois