Exposition de Sébastien Jacqmin Espace Culturel Simone Veil Beignon

Exposition de Sébastien Jacqmin Espace Culturel Simone Veil Beignon dimanche 21 septembre 2025.

Exposition de Sébastien Jacqmin

Espace Culturel Simone Veil 4 rue monseigneur Bécel Beignon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Culturel Simone Veil à Beignon ouvrira ses portes le samedi 20 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Samedi 20 septembre 2025 Gratuit .

Espace Culturel Simone Veil 4 rue monseigneur Bécel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de Sébastien Jacqmin Beignon a été mis à jour le 2025-09-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande