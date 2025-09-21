Exposition de Sébastien Jacqmin Espace Culturel Simone Veil Beignon
Exposition de Sébastien Jacqmin
Espace Culturel Simone Veil 4 rue monseigneur Bécel Beignon Morbihan
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 12:30:00
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Culturel Simone Veil à Beignon ouvrira ses portes le samedi 20 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Samedi 20 septembre 2025 Gratuit .
Espace Culturel Simone Veil 4 rue monseigneur Bécel Beignon 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 84 87
