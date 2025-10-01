Exposition de Sêma Lao à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Exposition de Sêma Lao à l’Escalier

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

2025-10-01

Artiste peintre autodidacte née en 1987 à Limoges, Sêma Lao expérimente depuis son enfance et avec ferveur diverses techniques telles que l’acrylique, le pastel sec et gras, l’huile, et le dessin numérique par la suite

Grâce à des rencontres dans le milieu du hip hop et du graffiti, le mur devient son terrain de jeu et elle réalise depuis 2011 des peintures murales à la bombe aérosol

Mélange de figuratif et d’abstrait, les œuvres de Sêma Lao représentent généralement des animaux ou des portraits, des états d’âme, des visages aux expressions sincères et spontanées que l’artiste peintre autodidacte de Limoges tente de retransmettre à travers une palette de couleurs saturées. Elle travaille sur la transparence et le mouvement avec des effets de superposition

On la retrouve sur les murs de la Ville de Saint Léonard de Noblat .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 association@lescalier87.org

