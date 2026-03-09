Exposition De si beaux bâtiments Mulhouse
Exposition De si beaux bâtiments Mulhouse vendredi 19 juin 2026.
Exposition De si beaux bâtiments
5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 13:00:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-07-15 2026-08-16
Autour d’une maquette interactive conçue par l’association La Passerelle des Talents mettant en scène des monuments et des lieux emblématiques de Mulhouse, cette exposition fait une large place à la perception qu’en ont les artistes de différentes époques. 0 .
5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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English :
L’événement Exposition De si beaux bâtiments Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace