Exposition De si beaux bâtiments

5 place Lambert Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 13:00:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-15 2026-08-16

Autour d’une maquette interactive conçue par l’association La Passerelle des Talents mettant en scène des monuments et des lieux emblématiques de Mulhouse, cette exposition fait une large place à la perception qu’en ont les artistes de différentes époques. 0 .

5 place Lambert Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 89 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Exposition De si beaux bâtiments Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace