Exposition de Sofi Cottin Bibliothèque municipale Belin-Béliet

Exposition de Sofi Cottin

Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Pour le mois d’avril, la bibliothèque Aliénor met à l’honneur l’artiste peintre Sofi Cottin.

Elle vous invite à découvrir un univers pictural coloré et singulier. Artiste autodidacte installée à Audenge, sur le Bassin d’Arcachon, Sofi Cottin puise son inspiration dans les paysages du littoral, les cabanes ostréicoles et les lumières si particulières du Bassin.

À travers des compositions géométriques lumineuses, à la croisée du cubisme et de l’abstraction, elle propose une relecture originale de ces lieux emblématiques. Son travail évolue également vers une expression plus sensible, où apparaissent visages et émotions.

Son exposition est à découvrir tout au long du mois d’avril à la bibliothèque Aliénor.

Vous êtes également invités à rencontrer l’artiste lors du vernissage, le vendredi 3 avril à 18h30.

4 avenue de Plantagenet Informations 05 56 88 19 82 .

Bibliothèque municipale 4 Avenue Plantagenêt Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 19 82

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English : Exposition de Sofi Cottin

L’événement Exposition de Sofi Cottin Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Val de l’Eyre