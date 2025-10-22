Exposition de Steffani Jemison, ciel clair / eaux troubles Lafayette Anticipations Paris

Dans sa prochaine exposition personnelle, Steffani Jemison propose de déchiffrer des augures.

L’artiste états-unienne examine les phénomènes physiques et politiques qui nous immobilisent ou nous meuvent considérant notamment la pesanteur et la gravité comme des forces qui nous retiennent ou qui nous libèrent.

Steffani Jemison présente au sein d’une installation une nouvelle sculpture, créée lors de sa résidence à Lafayette Anticipations, ainsi qu’une nouvelle vidéo explorant le mouvement et les instruments d’orientation. Elle croise des temporalités multiples et cartographie les enchevêtrements entre géographies de la violence et pratiques de libération. L’artiste invite à reconsidérer nos perspectives, à envisager des déplacements qui ne suivraient pas des axes prédéfinis et n’obéiraient qu’à nos élans.

Ici, l’atmosphère n’est pas un simple décor ou un phénomène météorologique, mais une expérience : un climat chargé d’histoire, de mémoire et de tensions invisibles. Elle agit sur les corps, façonne les trajectoires, influence les orientations. L’exposition devient un espace d’attention à ces courants imperceptibles, où les gestes naissent de la friction entre gravité et désir, entre immobilité et sursaut. Dans cet environnement mouvant, chaque déplacement devient une manière d’habiter autrement, de réinventer ses coordonnées ou d’improviser des formes de présence.

Commissaire : Caroline Honorien

En partenariat avec Konbini

Le groupe Galeries Lafayette a été le Partenaire officiel du secteur Emergence jusqu’en 2024, pour lequel Lafayette Anticipations a récompensé un·e artiste du secteur chaque année. Choisi·e par un jury international, l’artiste lauréat·e apoduit une œuvre présentée à la Fondation l’année suivante. Steffani Jemison est la lauréate 2024.

Du mercredi 22 octobre 2025 au dimanche 08 février 2026 :

gratuit Tout public.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/exposition/steffani-jemison +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com