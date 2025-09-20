Exposition de sténopés – Charlieu à travers un trou d’épingle Abbaye de Charlieu Charlieu

Exposition de sténopés – Charlieu à travers un trou d’épingle 20 et 21 septembre Abbaye de Charlieu Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’abbaye accueille une exposition de sténopés réalisés par Jacques Prudhomme, passionné par cette technique depuis 2004.

Abbaye de Charlieu 42190 Charlieu, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 60 09 97 http://www.loire.fr Fondée en 875, l’abbaye bénédictine de Charlieu est rattachée au Xe siècle à la grande abbaye bourguignonne de Cluny. Elle lui restera liée jusqu’à la fin du 18e siècle. Cet ensemble monastique est doté de qualités architecturales uniques : des vestiges datant du XIe au XVIe siècle et un musée lapidaire et d’art religieux. Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Jacques Prudhomme