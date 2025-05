Exposition de street art – Brunstatt-Didenheim, 6 juin 2025 19:00, Brunstatt-Didenheim.

Début : Vendredi 2025-06-06 19:00:00

fin : 2025-06-06 21:00:00

2025-06-06

2025-06-07

2025-06-08

Découvrez une exposition exceptionnelle de street avec des artistes renommés SVEN, Stew, Jana & JS, Shaka, Silks, Yann Couedel (photographe urbain), Benoît Gilbert (photographe de concerts), le groupe The Prisoners et DJ Flo.

Assistez à un concert, un DJ set, des lives painting et des ateliers. Réservation par mail (contact@courdesarts.fr) pour les ateliers (payants).

Au programme

Au programme

– Inauguration le vendredi 6 juin à 19h avec des animations et le concert de The Lucky Skanckers.

– Un bus Soléa sera graffé par des artistes.

– Samedi toute la journée, apéro guinguette par La Guinguette Mobile et différents live paintings d’artistes.

– Le samedi soir, concert de funk.

– Le dimanche, plusieurs ateliers de street art pour les enfants en photo (inscription obligatoire à contact@courdesarts.fr) 0 .

301 avenue d’Altkirch

Brunstatt-Didenheim 68350 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 44 81 85 lacourdesarts@orange.fr

English :

Discover an exceptional street art exhibition featuring renowned artists: SVEN, Stew, Jana & JS, Shaka, Silks, Yann Couedel (urban photographer), Benoît Gilbert (concert photographer), The Prisoners and DJ Flo.

Enjoy a concert, DJ set, live painting and workshops. Reservations by e-mail (contact@courdesarts.fr) for workshops (fee payable).

German :

Entdecken Sie eine außergewöhnliche Street Art-Ausstellung mit renommierten Künstlern: SVEN, Stew, Jana & JS, Shaka, Silks, Yann Couedel (Stadtfotograf), Benoît Gilbert (Konzertfotograf), die Gruppe The Prisoners und DJ Flo.

Erleben Sie ein Konzert, ein DJ-Set, Live-Painting und Workshops. Reservierung per E-Mail (contact@courdesarts.fr) für die Workshops (kostenpflichtig).

Italiano :

Scoprite un’eccezionale mostra di street art con artisti rinomati: SVEN, Stew, Jana & JS, Shaka, Silks, Yann Couedel (fotografo urbano), Benoît Gilbert (fotografo di concerti), The Prisoners e DJ Flo.

Concerto, DJ set, live painting e workshop. Prenotazione via e-mail (contact@courdesarts.fr) per i workshop (a pagamento).

Espanol :

Descubra una excepcional exposición de arte callejero con artistas de renombre: SVEN, Stew, Jana & JS, Shaka, Silks, Yann Couedel (fotógrafo urbano), Benoît Gilbert (fotógrafo de conciertos), The Prisoners y DJ Flo.

Concierto, DJ set, pintura en directo y talleres. Reservas por correo electrónico (contact@courdesarts.fr) para los talleres (de pago).

