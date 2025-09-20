Exposition de Street Art « Grimaud Art Urbain » Le Kilal « Grimaud Art Urbain » Grimaud

Exposition de Street Art « Grimaud Art Urbain » 20 et 21 septembre Le Kilal « Grimaud Art Urbain » Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Kilal est un ancien hôtel des heures fastes du début du XXème siècle.

Aujourd’hui en partie dédié à l’expression artistique, le Kilal abrite l’Urbex ou festival de STREET ART “Grimaud Art Urbain.

Construit sur 3 étages, ce lieu atypique, dont le jardin cache un bassin à la mosaïque Art/déco surplombant la plaine Grimaudoise, stimule l’imagination.

Osez l’immersion.

De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Entrées libres

Le Kilal « Grimaud Art Urbain » 744, Route Nationale. 83310 Grimaud Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.55.57.34 https://www.grimaud-provence.com/offres/le-kilal-grimaud-fr-4381965/ Le Kilal abrite l’Urbex du festival de street art « Grimaud Art Urbain ».

Plusieurs artistes investissent les lieux chaque année et laissent parler leurs imaginations sur 3 étages.

Le Kilal est ouvert sur toute la durée de « Grimaud Art Urbain ». Arrêt de bus à 50 mètres (arrêt Grimaud village)

Parking souterrain à 50 mètres (face à l’Office de Tourisme de Grimaud village) et parking à 50 mètres, en extérieur, sur la Place Neuve.

Journées européennes du patrimoine 2025

Crédit photo Cyril Carpentier