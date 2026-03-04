Exposition de Sylvie Ajacques L’instant d’un regard Rue de la Vieille Église Eygalières

Exposition de Sylvie Ajacques L’instant d’un regard

Du 15/04 au 28/04/2026 tous les jours de 11h à 18h. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Découvrez l'exposition L'instant d'un regard de Sylvie Ajacques à la Maison des Consuls à Eygalières, du 15 au 28 avril !

Sylvie Ajacques est une artiste peintre et sculptrice passionnée, qui explore à travers ses œuvres la puissance, la sensibilité et la noblesse du monde animal.

Son travail capture bien plus qu’une simple représentation. Il révèle une présence, une émotion, un regard.

Avec son exposition L’instant d’un regard , chaque toile est une rencontre qui invite le spectateur à un dialogue à la fois inattendu et émouvant avec l’animal. .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Discover Sylvie Ajacques’ exhibition ‘L’instant d’un regard’ at the Maison des Consuls in Eygalières, from 15 to 28 April!

