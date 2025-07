Exposition de Sylvie Boudet Séquences paysagées Rue de la Vieille Église Eygalières

Du 17/07 au 29/07/2025 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et les week-ends de 11h à 18h30. Le mercredi de 15h à 19h. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Découvrez l’exposition de l’artiste Sylvie Boudet à la Maison des Consuls à Eygalières, du 17 au 29 juillet !

« Séquences paysagées » Sylvie Boudet, peintre, retranscrit, dans un esprit onirique, la Provence dans ses contrastes et ses lumières, à l’écoute des Impressionnistes.

Peintures à l’huile et dessins, miniatures. .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01

English :

Discover the exhibition by artist Sylvie Boudet at the Maison des Consuls in Eygalières, from 17 to 29 July!

German :

Entdecken Sie die Ausstellung der Künstlerin Sylvie Boudet im Maison des Consuls in Eygalières vom 17. bis 29. Juli!

Italiano :

Scoprite la mostra dell’artista Sylvie Boudet alla Maison des Consuls di Eygalières, dal 17 al 29 luglio!

Espanol :

Descubra la exposición de la artista Sylvie Boudet en la Maison des Consuls de Eygalières, del 17 al 29 de julio

