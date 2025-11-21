Exposition de tableau 30 Rue du vieux village Saint-Paul-lès-Romans

Exposition de tableau

30 Rue du vieux village (Parking de la mairie) Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 15:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Une parenthèse de calme pour voir ou revoir ce que raconte l’histoire de Saint-Paul et en fait son charme ! Venez nombreux pour voir cet exposition et pourquoi s’offrir un tableau en souvenir !

.

30 Rue du vieux village (Parking de la mairie) Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 30 98 accueil@saint-paul-les-romans.fr

English :

A quiet interlude to see or revisit the story of Saint-Paul and its charm! Come one, come all to see this exhibition and why not treat yourself to a painting as a souvenir!

German :

Eine ruhige Auszeit, um zu sehen, was die Geschichte von Saint-Paul erzählt und was ihren Charme ausmacht! Kommen Sie zahlreich, um diese Ausstellung zu sehen und warum sich ein Bild als Andenken schenken!

Italiano :

Una parentesi tranquilla per vedere o rivedere la storia di Saint-Paul e il suo fascino! Venite tutti a vedere questa mostra e, perché no, regalatevi un quadro come ricordo!

Espanol :

Un paréntesis de tranquilidad para ver o volver a ver la historia de Saint-Paul y su encanto Vengan todos a ver esta exposición y regálense un cuadro de recuerdo

