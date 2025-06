Exposition de tableaux céramiques de Laure Exposito Ferme pédagogique et filature de laine du Petit-Auney, Juvigny les Vallées 29 juin 2025 14:00

Manche

Exposition de tableaux céramiques de Laure Exposito Ferme pédagogique et filature de laine du Petit-Auney, 2, impasse des Aunays Juvigny les Vallées Manche

Début : 2025-06-29 14:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

2025-06-29

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2025 (JPPM) sur le thème de la

TERRE, Laure Exposito, plasticienne céramiste installée à Tanis, présentera ses tableaux-céramiques, compositions où terres Raku, porcelaines et ardoises dialoguent et se répondent pour mettre l’accent sur la force des éléments, et l’éphémère dans la nature.

A 15h, elle fera une conférence sur « la terre et ses usages » tout en déambulant dans la salle des machines à tisser où seront installés ses travaux. Cette présentation sera suivie, vers 15h30, d’un atelier découverte du modelage avec les terres locales.

Ferme pédagogique et filature de laine du Petit-Auney, 2, impasse des Aunays

Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

English : Exposition de tableaux céramiques de Laure Exposito

As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2025 (JPPM) on the theme of EARTH, Laure Exposito, a ceramist based in Tanis, will be presenting her ceramics-paintings

EARTH, Laure Exposito, a ceramics artist based in Tanis, will present her ceramic paintings, compositions in which Raku clay, porcelain and slate interact and respond to each other, emphasizing the power of the elements and the ephemeral nature of nature.

At 3pm, she will give a talk on « earth and its uses » while strolling through the weaving machine room where her work will be installed. This presentation will be followed, at around 3.30pm, by a workshop on modelling with local earths.

German :

Im Rahmen der Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2025 (JPPM) zum Thema « La Terre » (die Erde)

ERDE wird die in Tanis lebende Keramikerin Laure Exposito ihre Keramikbilder vorstellen, Kompositionen, in denen Raku-Erde, Porzellan und Schiefer miteinander in Dialog treten und sich gegenseitig beantworten, um die Kraft der Elemente und die Vergänglichkeit in der Natur zu betonen.

Um 15 Uhr hält sie einen Vortrag über « Die Erde und ihre Verwendung », während sie durch den Raum mit den Webmaschinen schlendert, in dem ihre Arbeiten aufgestellt sind. Im Anschluss an diesen Vortrag findet gegen 15:30 Uhr ein Workshop zur Entdeckung des Modellierens mit lokalen Erden statt.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2025 (JPPM) sul tema TERRA, Laure Exposito, ceramista di Tanis, presenterà i suoi dipinti su ceramica

Laure Exposito, artista della ceramica con sede a Tanis, presenterà i suoi dipinti su ceramica, composizioni in cui l’argilla Raku, la porcellana e l’ardesia interagiscono e rispondono l’una all’altra, sottolineando il potere degli elementi e la natura effimera della natura.

Alle 15.00, l’artista parlerà della « terra e dei suoi usi » passeggiando nella sala delle macchine per tessere, dove saranno esposte le sue opere. Questa presentazione sarà seguita, intorno alle 15.30, da un laboratorio di modellazione con l’argilla locale.

Espanol :

En el marco de las Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2025 (JPPM) sobre el tema de la TIERRA, Laure Exposito, ceramista afincada en Tanis, presentará sus pinturas cerámicas

TIERRA, Laure Exposito, ceramista afincada en Tanis, presentará sus pinturas cerámicas, composiciones en las que la arcilla Raku, la porcelana y la pizarra interactúan y se responden mutuamente, poniendo de relieve la fuerza de los elementos y el carácter efímero de la naturaleza.

A las 15.00 horas, dará una charla sobre « la tierra y sus usos » mientras pasea por la sala de telares, donde se expondrán sus obras. A continuación, hacia las 15.30 h, tendrá lugar un taller de modelado con arcilla local.

