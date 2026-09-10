Exposition de tableaux dans la chapelle, Chapelle de Lanvelar, Kersaint-Plabennec

Informations pratiques

Exposition de tableaux dans la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle de Lanvelar Finistère

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de tableaux de mosaïques contemporaines dans la chapelle en cours de restauration.

Une vente aura lieu au profit de la chapelle soutenue par la Fondation du Patrimoine.

Chapelle de Lanvelar 1, Lanvélar 29860 Kersaint-Plabennec Kersaint-Plabennec 29860 Finistère Bretagne 06 73 19 56 25 https://www.kersaint-plabennec.fr/la-commune/histoire-et-patrimoine/la-chapelle https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pouliquenchapelle-de-kersaint-plabennec/101017 Il s’agit d’une chapelle érigée en 1837 sur les ruines d’une autre église du XIIème siècle, et qui a animé la vie religieuse locale pendant 150 ans. Elle est en cours de restauration. Sur la route de St Thonan en partant du bourg

Exposition de tableaux de mosaïques contemporaines

©Anne Tymen