Exposition de tableaux JM Fauvet, Pigeonnier, Pavant

Informations pratiques

Exposition de tableaux JM Fauvet 19 et 20 septembre Pigeonnier Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de tableaux de peintures et mosaïques de carton-plume réalisés par l’artiste bassevellois Jean-Michel Fauvet. Sur les 3 étages du pigeonnier historique.

Pigeonnier place du général de Gaulle, 02310 Pavant Pavant 02310 Aisne Hauts-de-France 06 71 48 71 10 Pigeonnier des seigneurs du château de Pavant – Lieu d’exposition des tableaux (peinture et mosaïque) de Jean-Michel Fauvet : salle basse voûtée, 1er étage salle de l’association, 2ème étage charpente du XVIème siècle et boulins se garer rue Jean de La Fontaine ou chemin de la ferme

Exposition de tableaux de peintures et mosaïques de carton-plume réalisés par l’artiste bassevellois Jean-Michel Fauvet. Sur les 3 étages du pigeonnier historique.

©Association culture et patrimoine de Pavant