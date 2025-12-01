Exposition de tableaux un jardin en hiver Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition de tableaux un jardin en hiver Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 13 décembre 2025.
Exposition de tableaux un jardin en hiver
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Exposition de tableaux de style figuratif, inspiration Impressionnisme, thème Un jardin en hiver .
Ancienne Gare Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 03 70 07 13 lydia.cricelli@orange.fr
