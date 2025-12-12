Exposition de tapisseries contemporaines Brumath

Exposition de tapisseries contemporaines

7 rue Jacques Kablié Brumath Bas-Rhin

Vendredi 2026-02-20

2026-03-01

2026-02-20

Denis Andlauer s’adonne avec passion depuis sa plus tendre enfance à différentes formes d’expression artistique (dessin, sculpture, expression corporelle).

Pendant l’été 1973, il voit travailler sur son métier à tisser Paul Risch, devenu entre temps directeur de l’Ecole Nationale d’Arts Décoratifs d’Aubusson. C’est le déclic.

Dès lors il confectionne lui-même son métier à tisser.

Autodidacte, il se lance dans la création de tapisseries de basse-lisse en passant par le travail de la laine (teinture de la laide, cardage, filage).

Ses œuvres jouent avec la laine et traversent la symbolique de la psychologie humaine en sondant les chemins de notre âme.

Vernissage vendredi 20 février à partir de 18h. .

