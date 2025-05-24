Exposition « De temps en temps » Villeneuve-d’Ascq

Exposition « De temps en temps » Villeneuve-d’Ascq samedi 24 mai 2025.

Exposition « De temps en temps »

Place de l’Hôtel de Ville Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-05-24 2025-10-12

**Une création du Forum départemental des Sciences**

Le temps rythme le quotidien de l’enfant et transforme le monde. Il reste pourtant un mystère, pour les plus jeunes comme pour les plus grands. C’est pourquoi le Forum départemental des Sciences vous invite à explorer le temps et ses rythmes avec sa nouvelle exposition au Petit Forum De temps en temps , à destination des 3-6 ans.

**Bienvenue dans la maison de la famille Debonneheure**

De la chambre au jardin, en passant par la cuisine et le séjour, différentes manipulations proposent aux enfants d’explorer, d’interroger et d’expérimenter les différents temps qui alimentent leur quotidien.

**Au fil de leur visite dans les pièces de la maison, les enfants pourront **

* Retrouver des objets du quotidien et faire le lien avec leurs expériences et souvenirs ;

* Expérimenter la durée de temps ;

* Aborder les temps générationnels ;

* Analyser les caractéristiques physiques du temps ;

* Explorer les rythmes de vie des êtres vivants.

Enfin de nombreux livres, mis à disposition dans tout l’espace d’exposition, permettent d’approfondir ou de découvrir d’une nouvelle manière la thématique abordée.

**Ouverture :** week-ends, séances à 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45 (réservation conseillée)

**Une création du Forum départemental des Sciences**

Le temps rythme le quotidien de l’enfant et transforme le monde. Il reste pourtant un mystère, pour les plus jeunes comme pour les plus grands. C’est pourquoi le Forum départemental des Sciences vous invite à explorer le temps et ses rythmes avec sa nouvelle exposition au Petit Forum De temps en temps , à destination des 3-6 ans.

**Bienvenue dans la maison de la famille Debonneheure**

De la chambre au jardin, en passant par la cuisine et le séjour, différentes manipulations proposent aux enfants d’explorer, d’interroger et d’expérimenter les différents temps qui alimentent leur quotidien.

**Au fil de leur visite dans les pièces de la maison, les enfants pourront **

* Retrouver des objets du quotidien et faire le lien avec leurs expériences et souvenirs ;

* Expérimenter la durée de temps ;

* Aborder les temps générationnels ;

* Analyser les caractéristiques physiques du temps ;

* Explorer les rythmes de vie des êtres vivants.

Enfin de nombreux livres, mis à disposition dans tout l’espace d’exposition, permettent d’approfondir ou de découvrir d’une nouvelle manière la thématique abordée.

**Ouverture :** week-ends, séances à 14 h 15, 15 h 30 et 16 h 45 (réservation conseillée) .

Place de l’Hôtel de Ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**A creation of the Forum départemental des Sciences**

Time punctuates children?s daily lives and transforms the world. Yet it remains a mystery, for young and old alike. That’s why the Forum départemental des Sciences invites you to explore time and its rhythms with its new exhibition at the Petit Forum, « De temps en temps », aimed at 3-6 year-olds.

**Welcome to the Debonneheure family home!

From the bedroom to the garden, via the kitchen and living room, children can explore, question and experiment with the different times that are part of their daily lives.

**As they move through the rooms of the house, children will be able to:**

* Find everyday objects and make links with their experiences and memories…;

* Experiment with the duration of time;

* Tackle generational time?

* Analyze the physical characteristics of time;

* Explore the life rhythms of living beings.

Last but not least, a number of books are available throughout the exhibition space, enabling visitors to delve deeper or discover in a new way the themes addressed.

**Open:** weekends, sessions at 2.15pm, 3.30pm and 4.45pm (booking recommended)

German :

**Eine Kreation des Forums der Wissenschaften des Departements**

Die Zeit bestimmt den Alltag des Kindes und verändert die Welt. Dennoch bleibt sie ein Geheimnis, sowohl für die Kleinsten als auch für die Größten. Deshalb lädt das Wissenschaftsforum des Departements Sie ein, die Zeit und ihre Rhythmen mit seiner neuen Ausstellung im Kleinen Forum « ?De temps en temps?

**Willkommen im Haus der Familie Debonneheure**

Vom Schlafzimmer über die Küche und das Wohnzimmer bis hin zum Garten können die Kinder die verschiedenen Zeiten, die ihren Alltag prägen, mit verschiedenen Handgriffen erforschen, hinterfragen und ausprobieren.

**Während ihres Besuchs in den verschiedenen Räumen des Hauses können die Kinder:** Die Kinder haben die Möglichkeit, die verschiedenen Räume zu erkunden

* Alltagsgegenstände wiederfinden und mit ihren Erfahrungen und Erinnerungen in Verbindung bringen?

* Die Dauer der Zeit erfahren?

* Sich mit den Zeiten der Generationen auseinandersetzen?

* Die physikalischen Eigenschaften der Zeit analysieren?

* Die Lebensrhythmen von Lebewesen erforschen.

Außerdem gibt es in der gesamten Ausstellung zahlreiche Bücher, mit denen man das Thema vertiefen oder auf neue Art und Weise entdecken kann.

**Öffnungszeiten: Am Wochenende um 14.15, 15.30 und 16.45 Uhr (Reservierung empfohlen)

Italiano :

**Una creazione del Forum dipartimentale delle scienze**

Il tempo è il ritmo della vita quotidiana di un bambino e trasforma il mondo. Eppure rimane un mistero, per grandi e piccini. Per questo il Forum dipartimentale delle scienze vi invita a esplorare il tempo e i suoi ritmi con la nuova mostra al Petit Forum, « De temps en temps », rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni.

**Benvenuti nella casa della famiglia Debonneheure!

Dalla camera da letto al giardino, passando per la cucina e il soggiorno, i bambini possono esplorare, interrogare e sperimentare i diversi tempi che fanno parte della loro vita quotidiana.

**Durante la visita alle stanze della casa, i bambini potranno

* Trovare oggetti di uso quotidiano e fare collegamenti con le loro esperienze e i loro ricordi..;

* Sperimentare la durata del tempo;

* Esplorare il tempo generazionale;

* Analizzare le caratteristiche fisiche del tempo;

* Esplorare i ritmi di vita degli esseri viventi.

Infine, una serie di libri sono disponibili in tutto lo spazio espositivo per aiutare i visitatori ad approfondire l’argomento o a scoprirlo in modo nuovo.

**Apertura: ** fine settimana, sessioni alle 14.15, 15.30 e 16.45 (si consiglia la prenotazione)

Espanol :

**Una creación del Forum départemental des Sciences**

El tiempo es el ritmo de la vida cotidiana de los niños y transforma el mundo. Sin embargo, sigue siendo un misterio, tanto para los pequeños como para los mayores. Por ello, el Forum départemental des Sciences le invita a explorar el tiempo y sus ritmos con su nueva exposición en el Petit Forum, « De temps en temps », dirigida a niños de 3 a 6 años.

**¡Bienvenidos a la casa de la familia Debonneheure!

Del dormitorio al jardín, pasando por la cocina y el salón, los niños podrán explorar, cuestionar y experimentar los diferentes tiempos que forman parte de su vida cotidiana.

**Durante su visita a las habitaciones de la casa, los niños podrán:**

* Encontrar objetos cotidianos y establecer vínculos con sus experiencias y recuerdos..;

* Experimentar con la duración del tiempo;

* Explorar el tiempo generacional;

* Analizar las características físicas del tiempo;

* Explorar los ritmos vitales de los seres vivos.

Por último, pero no por ello menos importante, en todo el espacio de la exposición hay varios libros disponibles para ayudar a los visitantes a profundizar en el tema o descubrirlo de una forma nueva.

**Abierto:** fines de semana, sesiones a las 14.15 h, 15.30 h y 16.45 h (se recomienda reservar)

L’événement Exposition « De temps en temps » Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2025-02-20 par Hauts-de-France Tourisme