Exposition « De temps en temps » Villeneuve-d’Ascq

Exposition « De temps en temps » Villeneuve-d’Ascq samedi 11 octobre 2025.

Exposition « De temps en temps »

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 15:30:00

2025-10-11

Créée par le Forum départemental des Sciences. Elle invite les enfants de 3 à 6 ans à découvrir le temps et ses rythmes. Le temps se retrouve tout autour de nous, il rythme le quotidien de l’enfant et transforme le monde. Il reste un mystère, pour les plus jeunes comme pour les plus grands.

1 Place de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Created by the Forum départemental des Sciences. It invites children aged 3 to 6 to discover time and its rhythms. Time is all around us, giving rhythm to children?s daily lives and transforming the world. It remains a mystery, for young and old alike.

German :

Erstellt vom Forum départemental des Sciences. Sie lädt Kinder von 3 bis 6 Jahren ein, die Zeit und ihre Rhythmen zu entdecken. Die Zeit ist überall um uns herum zu finden, sie rhythmisiert den Alltag des Kindes und verändert die Welt. Sie bleibt ein Geheimnis, sowohl für die Jüngsten als auch für die Ältesten.

Italiano :

Creato dal Forum dipartimentale delle scienze. Invita i bambini dai 3 ai 6 anni a scoprire il tempo e i suoi ritmi. Il tempo è intorno a noi, ritma la vita quotidiana dei bambini e trasforma il mondo. Rimane un mistero, per grandi e piccini.

Espanol :

Creado por el Forum départemental des Sciences. Invita a los niños de 3 a 6 años a descubrir el tiempo y sus ritmos. El tiempo nos rodea, da ritmo a la vida cotidiana de los niños y transforma el mundo. Sigue siendo un misterio, tanto para los pequeños como para los mayores.

