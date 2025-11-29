Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne Abbaye Saint-Germain Auxerre
Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 29 novembre 2025.
Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-31 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
4000 ans de céramique dans l’Yonne
La région icaunaise, riche en filons d’argile, fortement boisée et traversée par l’Yonne et ses affluents, dispose de tous les éléments nécessaires pour une production céramique exceptionnelle.
Au fil des siècles, les populations autochtones vont ainsi produire des pièces en argile, en faïences, et même en porcelaine !
L’Abbaye Saint-Germain vous invite à parcourir 4 000 années de production céramique à travers les collections des musées d’Auxerre. .
Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne
German : Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne Auxerre a été mis à jour le 2025-11-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)