Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne Abbaye Saint-Germain Auxerre

Exposition De terre et de feu 4 000 ans de céramique dans l’Yonne

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

4000 ans de céramique dans l’Yonne

La région icaunaise, riche en filons d’argile, fortement boisée et traversée par l’Yonne et ses affluents, dispose de tous les éléments nécessaires pour une production céramique exceptionnelle.

Au fil des siècles, les populations autochtones vont ainsi produire des pièces en argile, en faïences, et même en porcelaine !

L’Abbaye Saint-Germain vous invite à parcourir 4 000 années de production céramique à travers les collections des musées d’Auxerre. .

