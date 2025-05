Exposition « De terre et d’eau » – Atelier-galerie L’Antre du Chêne Fresnay-sur-Sarthe, 30 mai 2025 07:00, Fresnay-sur-Sarthe.

Découvrez l’exposition d’Eliwair et Edwige Lesiourd à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne.

Du vendredi 30 mai au dimanche 29 juin 2025, rendez-vous à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne pour découvrir l’exposition « De terre et d’eau » d’Eliwair (céramiste et soudeuse) et Edwige Lesiourd (photographe-auteure).

Les deux artistes réunies dans cette exposition De terre et d’eau se sont rencontrées en 2019 dans le département de la Manche lors d’un événement réservé aux artistes femmes et dédié aux violences faites aux femmes. Outre cette sensibilité commune, elles se rejoignent par la poésie et la force de joie qui les animent. Eliwair, sculpteure plasticienne et Edwige Lesiourd photographe, ont spontanément un univers artistique de sensibilité proche. Ce duo d’exposition semble faire corps de la même manière que la terre et l’eau se mélangent pour donner naissance à une sculpture enrichie de la différence des

médiums que l’une et l’autre affectionnent. « De terre et d’eau » vous emmène dans un voyage dans lequel la douceur de la rêverie rivalise avec la puissance de la sensibilité.

Eliwair sera présente à L’Antre du chêne les 30, 31 Mai et 1er Juin 2025 avec une démonstration de modelage sur terre d’une tête le 31 mai à 14h30, ainsi que le dimanche 29 juin qui accueillera également Béatrice Kowalska pour une lecture du livre La chute d’Icare (participation à prix libre).

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Entrée libre. .

Atelier-galerie L’Antre du Chêne 3 Rue Ambroise de Loré

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 84 82 70 86 edwigelesiourdphotographe@gmail.com

