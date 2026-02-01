Exposition de toiles Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer
Exposition de toiles Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer vendredi 20 février 2026.
Exposition de toiles
Galerie du Petit Enfer 11 place Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-26 18:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Découvrez nos toiles sur le thème de la mer, réalisées en relief avec du cuir de poisson
Découvrez nos toiles sur le thème de la mer, réalisées en relief avec du cuir de poisson.
Des pièces uniques, résultat d’un assemblage minutieux de plusieurs centaines de cuir pour chacune de nos créations. .
Galerie du Petit Enfer 11 place Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 78 66 98 03 contact@reves-nature.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de toiles
Discover our paintings on the theme of the sea, created in relief with fish leather.
L’événement Exposition de toiles Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-12 par Calvados Attractivité