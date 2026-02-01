Exposition de toiles Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Exposition de toiles

Galerie du Petit Enfer 11 place Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Découvrez nos toiles sur le thème de la mer, réalisées en relief avec du cuir de poisson

Des pièces uniques, résultat d’un assemblage minutieux de plusieurs centaines de cuir pour chacune de nos créations. .

Galerie du Petit Enfer 11 place Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 78 66 98 03 contact@reves-nature.fr

English : Exposition de toiles

Discover our paintings on the theme of the sea, created in relief with fish leather.

