Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels Lesneven

Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels

Parc de la maison d’accueil Lesneven Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Venez vous essayer aux jeux traditionnels de Bretagne. En fin de journée se déroulera la finale du challenge de quilles du Léon. .

Parc de la maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

