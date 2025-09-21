Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels Lesneven
Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels Lesneven dimanche 21 septembre 2025.
Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels
Parc de la maison d’accueil Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Venez vous essayer aux jeux traditionnels de Bretagne. En fin de journée se déroulera la finale du challenge de quilles du Léon. .
Parc de la maison d’accueil Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de tracteurs anciens et jeux traditionnels Lesneven a été mis à jour le 2025-09-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne