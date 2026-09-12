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AGENDA · Eymoutiers

Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers

dimanche 13 septembre 2026 · Eymoutiers

Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place Stalingrad
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Eymoutiers

Exposition de tracteurs et d’outils anciens

Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Rendez-vous à la Place Stalingrad pour une journée placée sous le signe du patrimoine agricole et le savoir faire d’autre fois. La journée sera animé par le groupe folklorique, Les Veilhadours des Bruyères qui fera vivre les traditions locales au rythme de la danse et de la musiques.

Restauration sur place avec un menu unique à 15€ pâté de campagne, rôti de porc et son accompagnement, fromage et tarte aux pommes.
Attention pour le repas réservation avant le 7 septembre !   .

Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81 

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English : Exposition de tracteurs et d’outils anciens

L’événement Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Portes de Vassivière

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