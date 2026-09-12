Informations pratiques

Eymoutiers

Exposition de tracteurs et d’outils anciens

Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous à la Place Stalingrad pour une journée placée sous le signe du patrimoine agricole et le savoir faire d’autre fois. La journée sera animé par le groupe folklorique, Les Veilhadours des Bruyères qui fera vivre les traditions locales au rythme de la danse et de la musiques.

Restauration sur place avec un menu unique à 15€ pâté de campagne, rôti de porc et son accompagnement, fromage et tarte aux pommes.

Attention pour le repas réservation avant le 7 septembre ! .

Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81

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English : Exposition de tracteurs et d’outils anciens

L’événement Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Portes de Vassivière