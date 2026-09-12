Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers
dimanche 13 septembre 2026 · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Exposition de tracteurs et d’outils anciens
Place Stalingrad Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous à la Place Stalingrad pour une journée placée sous le signe du patrimoine agricole et le savoir faire d’autre fois. La journée sera animé par le groupe folklorique, Les Veilhadours des Bruyères qui fera vivre les traditions locales au rythme de la danse et de la musiques.
Restauration sur place avec un menu unique à 15€ pâté de campagne, rôti de porc et son accompagnement, fromage et tarte aux pommes.
Attention pour le repas réservation avant le 7 septembre ! .
Place Stalingrad Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 27 81
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English : Exposition de tracteurs et d’outils anciens
L’événement Exposition de tracteurs et d’outils anciens Eymoutiers a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Portes de Vassivière
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