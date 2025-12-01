Exposition de tracteurs miniatures

salle des fêtes Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Exposition de miniatures agricoles, 4e édition.

Restauration sur place. .

salle des fêtes Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 7 86 40 82 02

English : Exposition de tracteurs miniatures

L’événement Exposition de tracteurs miniatures Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Villedieu-les-Poêles