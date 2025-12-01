Exposition de tracteurs miniatures Percy-en-Normandie
Exposition de tracteurs miniatures Percy-en-Normandie dimanche 14 décembre 2025.
salle des fêtes Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Exposition de miniatures agricoles, 4e édition.
Restauration sur place. .
salle des fêtes Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 7 86 40 82 02
