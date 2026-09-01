Informations pratiques

Michelbach-le-Haut

Exposition de tracteurs Portes ouvertes association Leiterwaga

19A rue Principale Michelbach-le-Haut Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour leur 14ème édition, les portes ouvertes de l’association Leiterwaga mettent la patate à l’honneur !

Découvrez les différentes étapes de sa culture à travers une exposition de tracteurs anciens, de machines agricoles utilisées pour planter ou déterrer les pommes de terre, ainsi que quelques véhicules anciens.

Pour prolonger la journée dans une ambiance conviviale, profitez également du repas proposé sur place échine-frites-salade verte ou grillades. Une belle occasion de découvrir le patrimoine agricole et les savoir-faire d’autrefois ! 0 .

19A rue Principale Michelbach-le-Haut 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 64 62 rueherroland@free.fr

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English :

L’événement Exposition de tracteurs Portes ouvertes association Leiterwaga Michelbach-le-Haut a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue