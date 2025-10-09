Exposition de Valentina Chambrin Association En Avant Première Surgères
Exposition de Valentina Chambrin Association En Avant Première Surgères jeudi 9 octobre 2025.
Exposition de Valentina Chambrin
Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-09 10:00:00
fin : 2025-11-06 18:00:00
Date(s) :
2025-10-09
En avant première présente l’exposition Rouge de Valentina Chambrin.
L’artiste sera présente le 16 Octobre à partir de 16h pour son vernissage.
Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 79 30 enavantpremiere17@yahoo.fr
English :
En avant première presents Valentina Chambrin’s exhibition Rouge .
The artist will be present on October 16 from 4pm for her vernissage.
German :
En avant première präsentiert die Ausstellung Rouge von Valentina Chambrin.
Die Künstlerin wird am 16. Oktober ab 16 Uhr bei ihrer Vernissage anwesend sein.
Italiano :
En avant première presenta la mostra Rouge di Valentina Chambrin.
L’artista sarà presente il 16 ottobre dalle 16.00 per l’anteprima.
Espanol :
En avant première presenta la exposición Rouge de Valentina Chambrin.
La artista estará presente el 16 de octubre a partir de las 16:00 para el preestreno.
