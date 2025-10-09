Exposition de Valentina Chambrin Association En Avant Première Surgères

Exposition de Valentina Chambrin Association En Avant Première Surgères jeudi 9 octobre 2025.

Exposition de Valentina Chambrin

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-10-09 10:00:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

2025-10-09

En avant première présente l’exposition Rouge de Valentina Chambrin.

L’artiste sera présente le 16 Octobre à partir de 16h pour son vernissage.

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 39 79 30 enavantpremiere17@yahoo.fr

English :

En avant première presents Valentina Chambrin’s exhibition Rouge .

The artist will be present on October 16 from 4pm for her vernissage.

German :

En avant première präsentiert die Ausstellung Rouge von Valentina Chambrin.

Die Künstlerin wird am 16. Oktober ab 16 Uhr bei ihrer Vernissage anwesend sein.

Italiano :

En avant première presenta la mostra Rouge di Valentina Chambrin.

L’artista sarà presente il 16 ottobre dalle 16.00 per l’anteprima.

Espanol :

En avant première presenta la exposición Rouge de Valentina Chambrin.

La artista estará presente el 16 de octubre a partir de las 16:00 para el preestreno.

