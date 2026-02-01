Exposition de Valérie BLC Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Exposition de Valérie BLC Galerie des curiosités Larraincy Puchay samedi 21 février 2026.
Exposition de Valérie BLC
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-02-22
Exposition de peinture. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de Valérie BLC
L’événement Exposition de Valérie BLC Puchay a été mis à jour le 2026-01-31 par Vexin Normand Tourisme