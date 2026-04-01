Exposition de Valérie Rouquié Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Exposition de Valérie Rouquié

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-04-24

L’exposition se compose essentiellement des dessins à la pierre noire, sépia et sanguine dans un style épuré sur toiles ou sur papier. .

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 80 98 41 rouquie.valerie24@gmail.com

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English : Exposition de Valérie Rouquié

L’événement Exposition de Valérie Rouquié Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-13 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I