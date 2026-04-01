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Exposition de Valérie Rouquié Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial

Exposition de Valérie Rouquié Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Tour Saint Nicolas

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 71600 Paray-le-Monial

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Exposition de Valérie Rouquié

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :
2026-04-24

L’exposition se compose essentiellement des dessins à la pierre noire, sépia et sanguine dans un style épuré sur toiles ou sur papier.   .

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 80 98 41  rouquie.valerie24@gmail.com

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English : Exposition de Valérie Rouquié

L’événement Exposition de Valérie Rouquié Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-13 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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