Exposition de Valérie Simonnet » il n’y a pas de puissance supérieure » Galerie 55. Paris
Exposition de Valérie Simonnet » il n’y a pas de puissance supérieure » Galerie 55. Paris mardi 31 mars 2026.
Avec Il n’y a pas de puissance
supérieure, Valérie Simonnet propose une série photographique d’une grande
épure formelle où le noir et blanc souligne un espace de tension entre fragilité
humaine et forces invisibles. L’exposition rassemble des images saisies autour
de situations à la fois concrètes et symboliques : immersion dans un univers
saturé de signes, confrontation à une masse monumentale, affirmation de soi face
à l’indépassable. Chaque image met en scène un rapport de forces.
Le titre, à la fois provocateur et philosophique, agit comme un manifeste. Il ne s’agit ni d’un rejet dogmatique ni d’une simple déclaration politique, mais d’une interrogation : que reste-t-il lorsque toute transcendance disparaît ? Où se situe la puissance — dans la nature, dans le collectif, ou dans le corps même ?
Valérie Simonnet poursuit ici une
recherche engagée sur les formes contemporaines d’autorité. Plutôt que de représenter
frontalement le pouvoir, elle en montre les effets : saturation, écrasement,
inscription. Ses images ne livrent pas de réponse ; elles ouvrent un espace
critique.
Il n’y a pas de puissance supérieure n’est pas une certitude mais une
question débutée dans sa mise en images avec la rue parle. À travers des
compositions rigoureuses et des situations visuelles puissantes, l’artiste
invite le spectateur à reconsidérer les forces qui structurent son monde — et à
interroger la place qu’il y occupe.
Exposition de photographies de Valérie Simonnet » il n’y a pas de puissance supérieure ».
Du mardi 31 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :
samedi
de 10h00 à 20h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
gratuit
entrée par la librairie Eyrolles en l’absence de l’artiste
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-31T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-31T10:00:00+02:00_2026-03-31T17:00:00+02:00;2026-04-01T10:00:00+02:00_2026-04-01T17:00:00+02:00;2026-04-02T10:00:00+02:00_2026-04-02T17:00:00+02:00;2026-04-03T10:00:00+02:00_2026-04-03T17:00:00+02:00;2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T20:00:00+02:00;2026-04-06T10:00:00+02:00_2026-04-06T17:00:00+02:00;2026-04-07T10:00:00+02:00_2026-04-07T17:00:00+02:00;2026-04-08T10:00:00+02:00_2026-04-08T17:00:00+02:00;2026-04-09T10:00:00+02:00_2026-04-09T17:00:00+02:00;2026-04-10T10:00:00+02:00_2026-04-10T17:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T20:00:00+02:00
Galerie 55. 55 boulevard Saint Germain 75005 accès par la librairie en l’absence de l’artisteParis
https://simonnetvalerie.fr/fr/exposition-2069-il-ny-a-pas-de-puissance-superieure-du-31-mars-au-11-avril-2026 https://www.facebook.com/simonnet.valerie https://www.facebook.com/simonnet.valerie
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