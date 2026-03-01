Avec Il n’y a pas de puissance

supérieure, Valérie Simonnet propose une série photographique d’une grande

épure formelle où le noir et blanc souligne un espace de tension entre fragilité

humaine et forces invisibles. L’exposition rassemble des images saisies autour

de situations à la fois concrètes et symboliques : immersion dans un univers

saturé de signes, confrontation à une masse monumentale, affirmation de soi face

à l’indépassable. Chaque image met en scène un rapport de forces.

Le titre, à la fois provocateur et philosophique, agit comme un manifeste. Il ne s’agit ni d’un rejet dogmatique ni d’une simple déclaration politique, mais d’une interrogation : que reste-t-il lorsque toute transcendance disparaît ? Où se situe la puissance — dans la nature, dans le collectif, ou dans le corps même ?

Valérie Simonnet poursuit ici une

recherche engagée sur les formes contemporaines d’autorité. Plutôt que de représenter

frontalement le pouvoir, elle en montre les effets : saturation, écrasement,

inscription. Ses images ne livrent pas de réponse ; elles ouvrent un espace

critique.

Il n’y a pas de puissance supérieure n’est pas une certitude mais une

question débutée dans sa mise en images avec la rue parle. À travers des

compositions rigoureuses et des situations visuelles puissantes, l’artiste

invite le spectateur à reconsidérer les forces qui structurent son monde — et à

interroger la place qu’il y occupe.

Exposition de photographies de Valérie Simonnet » il n’y a pas de puissance supérieure ».

Du mardi 31 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

samedi

de 10h00 à 20h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

gratuit

entrée par la librairie Eyrolles en l’absence de l’artiste

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T23:00:00+02:00

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Galerie 55. 55 boulevard Saint Germain 75005 accès par la librairie en l’absence de l’artisteParis

https://simonnetvalerie.fr/fr/exposition-2069-il-ny-a-pas-de-puissance-superieure-du-31-mars-au-11-avril-2026 https://www.facebook.com/simonnet.valerie https://www.facebook.com/simonnet.valerie



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