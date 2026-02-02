Exposition de vannerie Chantal David La Laiterie Gruchet-le-Valasse

Exposition de vannerie Chantal David

La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Début : Vendredi 2026-03-03

fin : 2026-04-26

2026-03-03

Exposition de vannerie

Du 3 mars au 26 avril, le salon de thé La Laiterie, à l’Abbaye du Valasse, accueille l’exposition de Chantal David, artisane vannière. À travers une trentaine de créations en osier, elle propose une immersion dans un savoir-faire ancestral revisité avec une sensibilité contemporaine.

Paniers de jardin, de marché ou de pêche, suspensions, jardinières, nichoirs et formes poétiques témoignent d’une vannerie à la fois utile, durable et esthétique. Inspirée par la nature, le littoral normand et son héritage artisanal, Chantal David valorise des alternatives naturelles aux objets du quotidien.

L’artisane sera présente pour échanger avec le public et proposer des démonstrations de tressage les dimanches 15 et 29 mars et 19 avril à partir de 14h. .

La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 64 76

