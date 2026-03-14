Exposition de vannerie Muriel LECLERC cabane 14 Le Château-d’Oléron

Exposition de vannerie Muriel LECLERC

cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-13

Artisane vannière, je tresse l’osier pour créer des objets utiles, durables et respectueux de la nature. J’aime faire vivre la vannerie traditionnelle tout en imaginant des formes plus modernes sacs à main, paniers et objets de décoration uniques…

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cabane 14 Rue du fort Pâté Le Port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 16 28 31 vannerie.alouise@gmail.com

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English :

As an artisan basket-maker, I weave wicker to create objects that are useful, durable and respectful of nature. I like to bring traditional basketry to life, while imagining more modern forms: handbags, baskets and unique decorative objects…

L’événement Exposition de vannerie Muriel LECLERC Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes