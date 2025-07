Exposition de véhicules américains Diebling

Exposition de véhicules américains Diebling samedi 6 septembre 2025.

Exposition de véhicules américains

Diebling Moselle

Organisée par American Queens Show. Exposition de voitures, motos et camions américains. Concerts, démonstration de football américain, concours de pin up et gentleman Dandy (dimanche), stands de produits US, circuit mini-motos, animations pour les enfants.

Initiation au flag football (à partir de 5 ans) Structure gonflable. Restauration saucisses, merguez, American Queens Steak, glace, churros, crêpes et gaufres.Tout public

Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 13 79 05 20

English :

Organized by American Queens Show. Exhibition of American cars, motorcycles and trucks. Concerts, American soccer demonstration, pin-up and gentleman dandy contest (Sunday), US product stands, mini-bike circuit, children’s entertainment.

Introduction to flag soccer (from age 5) Inflatable structure. Catering: sausages, merguez, American Queens Steak, ice cream, churros, pancakes and waffles.

German :

Organisiert von American Queens Show. Ausstellung von amerikanischen Autos, Motorrädern und Lastwagen. Konzerte, Vorführungen von American Football, Pin Up- und Gentleman Dandy-Wettbewerb (Sonntag), Stände mit US-Produkten, Mini-Motorradstrecke, Kinderanimation.

Einführung in Flag Football (ab 5 Jahren) Hüpfburg. Verpflegung: Würstchen, Merguez, American Queens Steak, Eis, Churros, Crêpes und Waffeln.

Italiano :

Organizzato da American Queens Show. Esposizione di auto, moto e camion americani. Concerti, dimostrazione di football americano, concorso di pin-up e gentleman dandy (domenica), bancarelle di prodotti americani, circuito di mini-moto, animazione per bambini.

Introduzione al flag football (dai 5 anni) Struttura gonfiabile. Ristorazione: salsicce, merguez, bistecca americana Queens Steak, gelato, churros, pancake e waffle.

Espanol :

Organizado por American Queens Show. Exposición de coches, motos y camiones americanos. Conciertos, demostración de fútbol americano, concurso de pin-up y gentleman dandy (domingo), puestos de productos estadounidenses, circuito de minimotos, animación infantil.

Iniciación al flag football (a partir de 5 años) Estructura hinchable. Catering: salchichas, merguez, American Queens Steak, helados, churros, tortitas y gofres.

