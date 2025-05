Exposition de véhicules anciens – rue Général Stuhl Bitche, 8 juin 2025 11:00, Bitche.

Moselle

Exposition de véhicules anciens rue Général Stuhl Place d’Armes près du marché couvert Bitche Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-08 11:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

2025-06-08

L’association caritative Les bouchons de l’espoir réunit un ensemble de véhicules anciens et de prestige sur la place d’Armes. Des animations pour enfants, de la musique et de la petite restauration seront proposés.

Ne manquez pas l’apéritif musical avec le groupe de musique Studio 6 à 11h et le concert de Lisa Dann à 15h.Tout public

rue Général Stuhl Place d’Armes près du marché couvert

Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 18 96 45 55

English :

The charity association Les bouchons de l’espoir is bringing together a collection of vintage and prestige vehicles on the Place d’Armes. Children’s entertainment, music and snacks will be on offer.

Don’t miss the musical aperitif with the Studio 6 music group at 11 a.m. and the Lisa Dann concert at 3 p.m.

German :

Die Wohltätigkeitsorganisation Les bouchons de l’espoir versammelt eine Reihe von Oldtimern und Prestigefahrzeugen auf dem Place d’Armes. Es werden Animationen für Kinder, Musik und kleine Snacks angeboten.

Verpassen Sie nicht den musikalischen Aperitif mit der Musikgruppe Studio 6 um 11 Uhr und das Konzert von Lisa Dann um 15 Uhr.

Italiano :

L’associazione Les bouchons de l’espoir riunisce una collezione di veicoli d’epoca e di prestigio in Place d’Armes. Ci saranno animazioni per bambini, musica e spuntini.

Da non perdere l’aperitivo musicale con il gruppo musicale Studio 6 alle 11.00 e il concerto di Lisa Dann alle 15.00.

Espanol :

La asociación benéfica Les bouchons de l’espoir reúne en la plaza de Armas una colección de vehículos antiguos y de prestigio. Habrá animaciones para niños, música y aperitivos.

No se pierda el aperitivo musical con el grupo musical Studio 6 a las 11h y el concierto de Lisa Dann a las 15h.

