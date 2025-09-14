Exposition de véhicules anciens & d’exceptions Roquefort

Exposition de véhicules anciens & d’exceptions Roquefort dimanche 14 septembre 2025.

Exposition de véhicules anciens & d’exceptions

Avenue des Arènes Roquefort Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Amateur de belles carrosseries et de mécanique ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Lez Électrons Libres vous attendent nombreux pour (re)découvrir les véhicules de nos anciens.

Cette année, admirez l’évolution des véhicules de marque Citroën de 1910 jusqu’à nos jours.

Restauration & boissons

Amateur de belles carrosseries et de mécanique ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Lez Électrons Libres vous attendent nombreux pour (re)découvrir les véhicules de nos anciens.

Cette année, admirez l’évolution technique, mécanique et esthétique des véhicules de marque Citroën de 1910 jusqu’à nos jours.

Restauration & boissons sur place. .

Avenue des Arènes Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 01 23 72 lez.electrons.libres@gmail.com

English : Exposition de véhicules anciens & d’exceptions

Are you a lover of beautiful bodies and mechanical engineering? This is the event for you! Lez Électrons Libres awaits you to (re)discover the vehicles of our elders.

This year, admire the evolution of Citroën vehicles from 1910 to the present day.

Catering & drinks

German : Exposition de véhicules anciens & d’exceptions

Sind Sie ein Liebhaber von schönen Karosserien und Mechanik? Dann ist dieses Treffen wie für Sie gemacht! Lez Électrons Libres erwarten Sie zahlreich, um die Fahrzeuge unserer Altvorderen (wieder) zu entdecken.

Dieses Jahr können Sie die Entwicklung der Fahrzeuge der Marke Citroën von 1910 bis heute bewundern.

Essen & Trinken

Italiano :

Siete appassionati di belle carrozzerie e di ingegneria meccanica? Allora questo è l’evento che fa per voi! Lez Électrons Libres vi aspetta per (ri)scoprire i veicoli dei nostri antenati.

Quest’anno, ammirate l’evoluzione dei veicoli Citroën dal 1910 a oggi.

Ristorazione e bevande

Espanol : Exposition de véhicules anciens & d’exceptions

¿Le gustan las bellas carrocerías y la ingeniería mecánica? Entonces, ¡este es su evento! Lez Électrons Libres le espera para (re)descubrir los vehículos de nuestros antepasados.

Este año, admire la evolución de los vehículos Citroën desde 1910 hasta nuestros días.

Catering y bebidas

L’événement Exposition de véhicules anciens & d’exceptions Roquefort a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Landes d’Armagnac