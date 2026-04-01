Exposition de véhicules anciens et de prestige Parc du Château de Villefargeau Villefargeau

Villefargeau

Exposition de véhicules anciens et de prestige

Parc du Château de Villefargeau 1 Allée du Château Villefargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

6ème édition de l’exposition de voitures anciennes ou de prestige de Villefargeau dans le magnifique parc du château.

Entrée libre, Les exposants peuvent arriver au fil de l’eau.

Restauration et buvette sur place .

Parc du Château de Villefargeau 1 Allée du Château Villefargeau 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 59 95 61

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English : Exposition de véhicules anciens et de prestige

L’événement Exposition de véhicules anciens et de prestige Villefargeau a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)