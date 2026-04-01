Exposition de véhicules anciens et de prestige Parc du Château de Villefargeau Villefargeau
Exposition de véhicules anciens et de prestige Parc du Château de Villefargeau Villefargeau dimanche 26 avril 2026.
Villefargeau
Exposition de véhicules anciens et de prestige
Parc du Château de Villefargeau 1 Allée du Château Villefargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
6ème édition de l’exposition de voitures anciennes ou de prestige de Villefargeau dans le magnifique parc du château.
Entrée libre, Les exposants peuvent arriver au fil de l’eau.
Restauration et buvette sur place .
Parc du Château de Villefargeau 1 Allée du Château Villefargeau 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 59 95 61
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English : Exposition de véhicules anciens et de prestige
L’événement Exposition de véhicules anciens et de prestige Villefargeau a été mis à jour le 2026-04-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)