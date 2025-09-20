Exposition de véhicules anciens et d’exception Pré communal Saucats

Exposition de véhicules anciens et d'exception Pré communal Saucats samedi 20 septembre 2025.

Pré communal 4 Chemin de la Mairie Saucats Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le comité des fêtes de Saucats, organise sa 8 ème édition de l’exposition de véhicules anciens et d’exception ainsi qu’une bourse auto, moto.
Sur le pré communal de 9h à 17h.
Entrée gratuite, buvette à disposition des visiteurs.
Au delà des mordus de vieilles voitures, ce sont aussi les plus jeunes qui adorent retrouver les véhicules de leurs grands parents.
Alors n’hésitez pas à venir nombreuses et nombreux pour une très belle journée en famille.   .

Pré communal 4 Chemin de la Mairie Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 33 15 00  cdfsaucats33650@gmail.com

