Exposition de véhicules anciens et foire à tout Vénestanville
Exposition de véhicules anciens et foire à tout Vénestanville dimanche 19 juillet 2026.
Vénestanville
Exposition de véhicules anciens et foire à tout
Rue du Dun Vénestanville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Passez une journée festive à Vénestanville ! Exposition de tracteurs et véhicules anciens et foire à tout vous y attendent !
Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place.
(Accueil des exposants foire à tout de 6h30 à 7h45 Accueil des exposants Véhicules anciens de 8h00 à 9h45, début expo véhicules à 10h- inscription avant le 4 juillet pour les exposants) .
Rue du Dun Vénestanville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 60 81 57 93 comitedesfetesvenestanville@gmail.com
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L’événement Exposition de véhicules anciens et foire à tout Vénestanville a été mis à jour le 2026-06-09 par Seine-Maritime Attractivité