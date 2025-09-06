Exposition de véhicules anciens Place de Blanmont Gisors
Exposition de véhicules anciens
Place de Blanmont Parc du Château de Gisors Gisors Eure
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
2025-09-06
Dans le cadre de la balade « Les 3 vallées du Vexin », retrouvez l’exposition de véhicules automobiles d’avant 1914. .
Place de Blanmont Parc du Château de Gisors Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 76
