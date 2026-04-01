La Bresse

Exposition de véhicules anciens

La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-31 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-30 2026-09-27 2026-10-25 2026-11-29 2026-12-27

Exposition de voitures anciennes organisée par le Club Rétro Loisirs Ligne Bleue , les derniers dimanches de chaque mois, de 9h à 12h dans la cour du collège St Laurent.Tout public

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La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 89 46 93 31

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English :

Antique car show organized by the Club Rétro Loisirs Ligne Bleue , on the last Sunday of each month, from 9am to 12pm in the courtyard of the Collège St Laurent.

L’événement Exposition de véhicules anciens La Bresse a été mis à jour le 2026-04-21 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES