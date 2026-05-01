Exposition de véhicules anciens Marnézia
Exposition de véhicules anciens Marnézia dimanche 24 mai 2026.
Marnézia
Exposition de véhicules anciens
Centre du village Marnézia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Rétro Marnézia le dimanche 24 mai 2026 dans les rues du village.
Au programme: véhicules anciens, buvette, restauration, bourse d’échange et animations. .
Centre du village Marnézia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 19 03 27 retro.marnezia@gmail.com
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English : Exposition de véhicules anciens
L’événement Exposition de véhicules anciens Marnézia a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE