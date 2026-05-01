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Exposition de véhicules anciens Marnézia

Exposition de véhicules anciens Marnézia dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 39270 Marnézia

Département : Jura

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Marnézia

Exposition de véhicules anciens

Centre du village Marnézia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Rétro Marnézia le dimanche 24 mai 2026 dans les rues du village.

Au programme: véhicules anciens, buvette, restauration, bourse d’échange et animations.   .

Centre du village Marnézia 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 19 03 27  retro.marnezia@gmail.com

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English : Exposition de véhicules anciens

L’événement Exposition de véhicules anciens Marnézia a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE