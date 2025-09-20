Exposition de véhicules anciens Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont

Exposition de véhicules anciens Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) Charenton-le-Pont samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Comme l’année dernière, la MPP accueillera sur son parvis des véhicules de collections prêtés par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (période avant-guerre jusqu’à la fin des années 80). Ces véhicules seront exposés sur le parvis la MPP du samedi matin au dimanche soir.

Le partenariat triennal entre la FFVE et le Ministère de Culture a été signé en février 2020 par Jean-Louis BLANC, le président de la Fédération Française de Véhicules d’Epoque et Franck RIESTER alors Ministre de la Culture.

Ce partenariat a pour objectif de montrer aux élus et au public de tous âges que les véhicules d’époque font partie intégrante du patrimoine industriel national au même titre que le patrimoine bâti.

Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) 11 rue du Séminaire de Conflans 94220 Charenton-Pont Charenton-le-Pont 94220 Val-de-Marne Île-de-France +33 (0)1 40 15 76 57 https://mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr La médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) a pour mission de collecter et constituer, classer et conserver, étudier, communiquer et valoriser :

– les archives et la documentation de l’administration des Monuments historiques (patrimoine monumental, mobilier et archéologique),

le patrimoine photographique de l'État, riche de vingt millions de phototypes (négatifs et tirages) remontant aux origines de la photographie.

© Ministère de la culture, Médiathèque du patrimoine et de la photographie