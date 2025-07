Exposition de véhicules anciens Metzeral

Lieu-dit wolfgasse Metzeral Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-31 09:00:00

L’association Les Bielles Munstériennes invite les passionnés d’automobile et les curieux à venir découvrir son exposition de véhicules anciens. . Une occasion unique d’admirer des modèles emblématiques, d’échanger avec des collectionneurs passionnés et de plonger dans l’histoire automobile à travers les époques.

Dans la belle vallée de Munster, venez découvrir ou redécouvrir des voitures, motos, camions, tracteurs, cyclomoteurs et vélos, d’une époque nostalgique, bichonnés avec amour par leurs propriétaires. Cette journée est l’occasion de partager un moment convivial, de faire de belles rencontres et d’échanger. L’exposition est ouverte aux véhicules immatriculés avant 1990.

Au programme

Petit marché local et artisanal

Ambiance vintage et animations

Buvette et restauration sur place (repas sur réservation et petite restauration sur place)

Balade à bord de votre voiture (sur réservation) .

Lieu-dit wolfgasse Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est nathan.kempf.de@gmail.com

English :

The association Les Bielles Munstériennes invites car enthusiasts and the curious to come and discover its exhibition of vintage vehicles. A unique opportunity to admire emblematic models, talk to passionate collectors and plunge into automotive history through the ages.

German :

Der Verein Les Bielles Munstériennes lädt alle Autoliebhaber und Neugierigen ein, seine Oldtimer-Ausstellung zu besuchen. Eine einzigartige Gelegenheit, ikonische Modelle zu bewundern, mit leidenschaftlichen Sammlern zu diskutieren und in die Automobilgeschichte der verschiedenen Epochen einzutauchen.

Italiano :

L’associazione Les Bielles Munstériennes invita gli appassionati e i curiosi a visitare la sua mostra di veicoli d’epoca. È un’occasione unica per ammirare modelli iconici, parlare con appassionati collezionisti e approfondire la storia delle auto nel corso dei secoli.

Espanol :

La asociación Les Bielles Munstériennes invita a los aficionados y curiosos a visitar su exposición de vehículos de época. Es una ocasión única para admirar modelos emblemáticos, hablar con coleccionistas apasionados y profundizar en la historia del automóvil a través de los tiempos.

