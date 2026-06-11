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Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux

Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux

Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Cours Tourny

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro

Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Exposition de véhicules anciens
Cours Tourny
Gratuit   .

Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 23 47 45  perigueux.auto.retro@gmail.com

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English : Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro

L’événement Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux

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