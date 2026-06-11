Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux
Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux dimanche 19 juillet 2026.
Périgueux
Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro
Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Exposition de véhicules anciens
Cours Tourny
Gratuit .
Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 23 47 45 perigueux.auto.retro@gmail.com
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English : Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro
L’événement Exposition de véhicules anciens Périgueux Auto Rétro Périgueux a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Communal de Périgueux
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